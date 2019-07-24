Çanakkale'de kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı
ÇANAKKALE'de kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
ÇANAKKALE'de kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lapseki ilçesine bağlı Karamusalar köyü Kestane Tepe mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Ekipler, kaçak kazı yapan M.Ö., A.G., H.A., H.K., ve A.A.'yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda altın aramada kullanılan 2 bakır boru, 30 metre halat, 5 aydınlatma lambası, 50 metre seyyar kablo, 2 kazma, jeneratör, kırıcı ve kürek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: DHA
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