Çanakkale'de kaçak kazı operasyonu: 11 gözaltı
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Çanakkale'de kaçak kazı operasyonu: 11 gözaltı

Çanakkale'de kaçak kazı operasyonu: 11 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazı operasyonunda 11 şüpheli suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazı operasyonunda 11 şüpheli suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazı yapan şahıslara yönelik sürdürdükleri araştırmalar neticesinde; Bayramiç ilçesine bağlı Palamutoba köyünde bulunan ormanlık arazi içerisinde yapılan operasyon neticesinde 11 şüpheliyi kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Operasyonda; 3 adet binek otomobil, 2 adet motosiklet, 1 adet fan motoru ve 50 metrelik hava tahliye hortumu, 1 adet jeneratör, 2 adet büyük boy hilti, 6 adet hilti ucu, 25 metre uzatma kablosu, 15 metre aydınlatma kablosu ve sistemi, 50 metre halat, 12 adet cep telefonu ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, kaçak kazı işlemlerinde kullanılan malzemelere de el konuldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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