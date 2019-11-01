Çanakkale'de kaçak ilaç ve cinsel ürün operasyonu

Çanakkale'de kaçak ilaç ve cinsel ürün operasyonu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ilaç ve cinsel ürün ele geçirildi.

01.11.2019 10:11
Çanakkale'de kaçak ilaç ve cinsel ürün operasyonu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ilaç ve cinsel ürün ele geçirildi.


Önceki gün, belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak ilaç ve cinsel ürün ele geçirilirken, 5 şüpheli de gözaltına alındı. Ürünlerin tamamına el konulurken, hakim karşısına çıkarılan 5 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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