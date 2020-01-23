Çanakkale'de kaçak içki operasyonu
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Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Çanakkale'de polis tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 142 adet gümrük kaçağı alkollü içki ve 109 adet sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi.

23.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:10
Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

'de tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 142 adet gümrük kaçağı alkollü içki ve 109 adet sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezinde yapılan çalışmalarda 142 adet gümrük kaçağı alkollü içki ve 109 adet sahte bandrollü alkollü içkiye el konuldu.


Şüpheli H.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tahkikat çok yönlü olarak sürüyor.

Kaynak: AA
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