Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

10.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:45

Çanakkale'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinde Yenice ilçesindeki bir adreste izinsiz içki üretimi yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.



KOM Şube Müdürlüğünce il genelinde, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülmekte olan istihbari çalışmalar kapsamında, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Hıdırlar köyünde ikamet eden M.B. isimli şahsın adresindeki bahçesinde bulunan depoda, izinsiz içki üretimi yaptığı bilgisi alındı. Konuyla ilgili tespit edilen hususlar adli makamlarla paylaşıldı. Yenice Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden önceki gün gerçekleştirilen operasyonda; 20.5 litre el yapımı rakı, 65 litre el yapımı vodka, 285 litre el yapımı şarap, 6 adet dolu olmak üzere toplam 21 şişe anason yağı, 1 adet alkol damıtma da kullanılan imbik, 2 adet alkolmetre derece, 3 adet enjektör ve 34 adet de boş şişe ele geçirildi.



Şüpheli M.B., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA