Çanakkale'de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
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Çanakkale'de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

ÇANAKKALE'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak alkol ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alınırken, 170 sahte bandrollü rakı ele geçirildi.

06.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:06
Çanakkale'de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

'de İl ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak alkol ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alınırken, 170 sahte bandrollü rakı ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde alkol kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 170 sahte bandrollü rakı ele geçirilirken, H.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. H.T., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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