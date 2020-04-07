Çanakkale'de kaçak 155 el koruma solüsyonu ele geçirildi ÇANAKKALE'de iki iş yerinde yapılan denetimlerde kaçak 155 el koruma solüsyonu ele geçirildi.

ÇANAKKALE'de iki iş yerinde yapılan denetimlerde kaçak 155 el koruma solüsyonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince iki iş yerinde yapılan denetimlerde ilgili şartları taşımayan ve gerekli izin belgesi bulunmayan 500 ml'lik kaçak 155 el koruma solüsyonu ele geçirildi. Solüsyonlar, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Haklarında yasal işlem yapılan S.S. ve C.S., emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA