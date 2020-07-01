Çanakkale'de Kabotaj Bayramı kutlandı
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Çanakkale'de Kabotaj Bayramı kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 94'üncü yıl dönümü Çanakkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çanakkale'de Kabotaj Bayramı kutlandı
01.07.2020 11:22 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:26

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 94'üncü yıl dönümü Çanakkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerde deniz şehitleri için Atatürk anıtına ve Çanakkale Boğazına çelenk bırakıldı.

Cumhuriyet Meydanında saat 09.15'te açılış programı gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan etkinlikte, Çanakkale Liman Başkanı İsmail Gümüş, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Çelenk töreni sonrası bir konuşma yapan Çanakkale Liman Başkanı İsmail Gümüş, Türkiye'de çok önemli olan Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Kabotaj'ın bir devletin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkı olduğunu ifade eden Gümüş, "1935 yılından itibaren kutlamaya başladığımız Kabotaj Bayramı 2007 yılından itibaren Denizcilik Müsteşarlığı tarafından alınan bir kararla, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Denizcilikle ilgili birçok çalışmalarımız mevcuttur" dedi.

Daha sonra Çanakkale Boğazında, deniz şehitleri için mavi sulara çelenk bırakıldı. Buradaki programa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Alpaslan Baysal, Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç ve askeri erkan katıldı.

Çelenk bırakma törenini ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler, Çanakkale Boğazı'nda su gösterisi yaparak görsel bir şölen oluşturdu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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