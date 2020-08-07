Çanakkale'de jipin çarptığı ATV sürücüsü ağır yaralandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jipin çarptığı ATV sürücüsü ağır yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jipin çarptığı ATV sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık-Assos yolunda seyreden Mustafa B. idaresindeki bir ATV aracına, Sazlı köy sapağına döndüğü sırada Assos istikametine doğru gitmekte olan Atakan D. idaresindeki 17 ABR 701 plakalı jip çarptı.

ATV'nin yola savrulmasıyla yaralanan Mustafa B, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA