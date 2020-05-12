Çanakkale'de jandarmadan organize suç örgütüne darbe 11 tutuklama
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Çanakkale'de jandarmadan organize suç örgütüne darbe 11 tutuklama

Çanakkale'de jandarmadan organize suç örgütüne darbe: 11 tutuklamaÇANAKKALE'de jandarma tarafından organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Çanakkale'de jandarmadan organize suç örgütüne darbe 11 tutuklama
12.05.2020 00:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 00:19

Çanakkale'de jandarmadan organize suç örgütüne darbe: 11 tutuklama

ÇANAKKALE'de jandarma tarafından organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Biga ve Çan ilçelerinde suç işlemek kaydıyla örgüt kurma ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyonu düzenledi. Şüpheliler, T.G., M.G., A.G., M.S., S.T., E.D, C.G., S.T., E.D., A.D., N.S., E.Ö., B.K. ve S.K. gözaltına alındı. Operasyonlarda, 96 gram Metamfetamin, 215 gram toz/kubar esrar, 54 extacy hap, 3 tabanca, 551 adet 9 mm tabanca mermisi, 44 adet 7.65 mm tabanca mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 15 uyuşturucu madde içmek için kullanılan aparat, 116 bin 900 TL ve 105 euro nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, T.G., M.G., A.G., M.S., S.T., E.D, C.G., S.T., E.D., A.D., N.S., E.Ö., B.K. ve S.K. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.G., M.G., A.G., M.S., S.T., E.D, C.G., S.T., E.D., A.D. ve N.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Şüphelilerden E.Ö. serbest kalırken, B.K. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'de jandarmadan organize suç örgütüne darbe 11 tutuklama

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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