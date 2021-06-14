Çanakkale'de Jandarma teşkilatının 182'inci yılı törenle kutlandı
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Çanakkale'de Jandarma teşkilatının 182'inci yılı törenle kutlandı

Çanakkale'de Jandarma teşkilatının 182'inci yılı törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale'de, Jandarma teşkilatının 182'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Çanakkale'de, Jandarma teşkilatının 182'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Jandarma teşkilatının 182'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen törene; İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ve askeri erkan katıldı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de Jandarma teşkilatının 182'inci yılı törenle kutlandı
Çanakkale'de Jandarma teşkilatının 182'inci yılı törenle kutlandı
Çanakkale'de Jandarma teşkilatının 182'inci yılı törenle kutlandı
Çanakkale'de Jandarma teşkilatının 182'inci yılı törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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