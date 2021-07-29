Çanakkale'de jandarma operasyonu; kenevirleri 'Roket' buldu
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Çanakkale'de jandarma operasyonu; kenevirleri 'Roket' buldu

Çanakkale'de jandarma operasyonu; kenevirleri 'Roket' buldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince narkotik köpeği 'Roket'in de kullanıldığı operasyonda 13 kök kenevir ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince narkotik köpeği 'Roket'in de kullanıldığı operasyonda 13 kök kenevir ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında, yasa dışı kenevir ekimi yapanlara yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Ekipler, Yenice ilçesinde uyuşturucu madde arama köpeği 'Roket' ile düzenledikleri operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 13 kök kenevir, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 20 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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