Çanakkale'de ithalat ve ihracat arttı
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Çanakkale'de ithalat ve ihracat arttı

Çanakkale'de ithalat ve ihracat arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çanakkale'de Nisan ayı verilerine göre, ihracat yüzde 83,2 artarak 16,1 milyon dolar, ithalat yüzde 52,8 artarak 7,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çanakkale'de Nisan ayı verilerine göre, ihracat yüzde 83,2 artarak 16,1 milyon dolar, ithalat yüzde 52,8 artarak 7,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,2 artarak 18 milyar 786 milyon dolar, ithalat yüzde 61,1 artarak 21 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 artarak 68 milyar 739 milyon dolar, ithalat yüzde 19,7 artarak 82 milyar 867 milyon dolar olarak gerçekleşti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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