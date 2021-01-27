Çanakkale'de işe giden 2 kişi baraj sularına kapılıp kayboldu (2)

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde baraj yanındaki yoldan geçerken araçları sulara kapılarak kaybolan Mürsel Meracıoğlu ile Filiz Soydoğan Çiçek'i arama kurtarma çalışmalarına hem havanın kararması hem de yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde baraj yanındaki yoldan geçerken araçları sulara kapılarak kaybolan Mürsel Meracıoğlu ile Filiz Soydoğan Çiçek'i arama kurtarma çalışmalarına hem havanın kararması hem de yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi. Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına yarın sabahtan itibaren devam edilecek.

ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı