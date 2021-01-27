Çanakkale'de işe giden 2 kişi baraj sularına kapılıp kayboldu (2)
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Çanakkale'de işe giden 2 kişi baraj sularına kapılıp kayboldu (2)

27.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:31
Çanakkale'de işe giden 2 kişi baraj sularına kapılıp kayboldu (2)

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde baraj yanındaki yoldan geçerken araçları sulara kapılarak kaybolan Mürsel Meracıoğlu ile Filiz Soydoğan Çiçek'i arama kurtarma çalışmalarına hem havanın kararması hem de yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde baraj yanındaki yoldan geçerken araçları sulara kapılarak kaybolan Mürsel Meracıoğlu ile Filiz Soydoğan Çiçek'i arama kurtarma çalışmalarına hem havanın kararması hem de yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi. Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına yarın sabahtan itibaren devam edilecek. 

ÇANAKKALE,

 


Çanakkale'de işe giden 2 kişi baraj sularına kapılıp kayboldu (2)
Çanakkale'de işe giden 2 kişi baraj sularına kapılıp kayboldu (2)
Çanakkale'de işe giden 2 kişi baraj sularına kapılıp kayboldu (2)
Çanakkale'de işe giden 2 kişi baraj sularına kapılıp kayboldu (2)
Çanakkale'de işe giden 2 kişi baraj sularına kapılıp kayboldu (2)
Çanakkale'de işe giden 2 kişi baraj sularına kapılıp kayboldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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