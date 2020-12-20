Çanakkale'de işçileri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Çanakkale'de işçileri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

20.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:34
Çanakkale'de işçileri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mehmet Coşkun idaresindeki 17 S 4548 plakalı minibüs, Biga'dan Çanakkale istikametine seyreden Mustafa Kösem'in (52) kullandığı 17 LE 444 plakalı otomobille Kaldırımbaşı Kavşağı'nda çarpışarak devrildi.

Karabiga beldesinden işçi taşıyan minibüsün sürücüsü Coşkun, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Kösem ile minibüste bulunan Sait Erk, Serkan Turhan ve Ayşe Özmeriç ise Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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