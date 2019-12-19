Çanakkale'de iş yerinde çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü
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Çanakkale'de iş yerinde çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

Çanakkale'de bir iş yerinde çıkan yangın 2 saatte söndürülebildiOlay, sabah 06.00 saatlerinde Yalı Caddesi üzerinde bulunan bir halı satış mağazasında elektrik kontağından çıktı.

19.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:23
Çanakkale'de iş yerinde çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

'de bir iş yerinde çıkan yangın 2 saatte söndürülebildi


Olay, 06.00 saatlerinde Yalı Caddesi üzerinde bulunan bir halı satış mağazasında elektrik kontağından çıktı. İş yerinden çıkan dumanlar ve küçük çaplı alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tel kepenkli ve kilitli olan iş yerinin sahibine ulaşmaya çalışırken, iki araç ve 10 personelin yaklaşık 2 saat süren çabası ile yangın, bitişik olan diğer iş yerlerine sirayet etmeden söndürüldü.


Yangında yaralı ve can kaybı olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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