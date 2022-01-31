Çanakkale'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Vali İlhami Aktaş başkanlığında yapılan toplantıya, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) İl Koordinatörü Recai Başaran ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 2021 yılı Faaliyet Raporu, 2021 yılı İşgücü Piyasası Araştırma Raporu, 2022 yılı Eğitim Planı, Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri alt çalışma grubunun 2022 yılı için yapılmasını hedeflediği "Meslek Tanıtım Günleri" ve 2022 yılı Kariyer Günleri faaliyetlerinin planlanması konuları kurul onayına sunuldu.

Ardından, GMKA Çanakkale Koordinatörü Recai Başaran tarafından "Dünyada ve Türkiye'de E-Ticaret istatistikleri ve gelişimi" konusunda katılımcılara bilgi verildi.

Program, Gökçeada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Çocuk Gelişimi Alanı açılmasının kurul onayına sunulması ile sona erdi.