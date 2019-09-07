Çanakkale'de iki tekne çarpıştı: 10 kişi ölümden döndü

Çanakkale'de iki tekne çarpıştı: 10 kişi ölümden döndü

07.09.2019 17:54
Çanakkale'de iki tekne çarpıştı: 10 kişi ölümden döndü
Kaynak: DHA
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