Çanakkale'de iki köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
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Çanakkale'de iki köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Çanakkale'de iki köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki Karaköy ve Çakır köylerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki Karaköy ve Çakır köylerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Karaköy ve Çakır köylerinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Karantina nedeniyle jandarma ekipleri, köylerin girişlerinde önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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