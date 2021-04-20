Çanakkale'de iki köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki Karaköy ve Çakır köylerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki Karaköy ve Çakır köylerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Karaköy ve Çakır köylerinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantina nedeniyle jandarma ekipleri, köylerin girişlerinde önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay