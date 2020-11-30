Çanakkale'de ihracat yüzde 16,6 azaldı
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Çanakkale'de ihracat yüzde 16,6 azaldı

30.11.2020 18:01 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:06
Çanakkale'de ihracat yüzde 16,6 azaldı

Çanakkale'de Ekim ayında ihracat yüzde 16,6 azalarak 13 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 artarak 7,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çanakkale'de Ekim ayında ihracat yüzde 16,6 azalarak 13 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 artarak 7,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 17 milyar 329 milyon dolar, ithalat yüzde 8,4 artarak 19 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Ekim ayında yüzde 34,4 arttı

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Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,4 artarak 1 milyar 766 milyon dolardan, 2 milyar 374 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ekim ayında yüzde 90,3 iken, 2020 Ekim ayında yüzde 88,0'a geriledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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