Çanakkale'de ihracat yüzde 100 arttı

Çanakkale'de Mayıs ayında ihracat yüzde 100 artarak 17,5 milyon dolar olurken, ithalat ise yüzde 52,5 artarak 5,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çanakkale'de Mayıs ayında ihracat yüzde 100 artarak 17,5 milyon dolar olurken, ithalat ise yüzde 52,5 artarak 5,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat yüzde 54,0 artarak 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çanakkale'de Mayıs ayında ihracat yüzde 100 artarak 17,5 milyon dolar olurken, ithalat ise yüzde 52,5 artarak 5,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı