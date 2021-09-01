Çanakkale'de ihracat arttı, ithalat azaldı
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Çanakkale'de ihracat arttı, ithalat azaldı

Çanakkale'de ihracat arttı, ithalat azaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çanakkale'de Temmuz ayında ihracat yüzde 23,8 artarak 14,8 milyon dolar, ithalat yüzde 13,2 azalarak 7,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çanakkale'de Temmuz ayında ihracat yüzde 23,8 artarak 14,8 milyon dolar, ithalat yüzde 13,2 azalarak 7,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 artarak 16 milyar 415 milyon dolar, ithalat yüzde 16,8 artarak 20 milyar 693 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Temmuz ayında yüzde 8,9 artarak 14 milyar 442 milyon dolardan, 15 milyar 720 milyon dolara yükseldi.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 24,0 artarak 13 milyar 357 milyon dolardan, 16 milyar 566 milyon dolara yükseldi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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