Çanakkale'de ihracat arttı, ithalat azaldı

Çanakkale'de Haziran ayında ihracat yüzde 60,4 artarak 19,2 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 azalarak 6,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çanakkale'de Haziran ayında ihracat yüzde 60,4 artarak 19,2 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 azalarak 6,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar, ithalat yüzde 38,7 artarak 22 milyar 628 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,8 artarak 104 milyar 945 milyon dolar, ithalat yüzde 27,4 artarak 126 milyar 111 milyon dolar olarak gerçekleşti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı