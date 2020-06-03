Çanakkale'de hortum
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen hortum vatandaşları tedirgin etti.
03.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:52
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen hortum vatandaşları tedirgin etti. Nadir görülen doğa olayı, farklı kişilerce saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Çanakkale'nin Biga ilçe semalarında 4 gün önce ve bugün de Değirmencik- Aksaz bölgesinde meydana gelen hortum tedirginlik oluşturdu. O anlar ilçe merkezi ve Karabiga beldesinde görüntülendi. Hortumu gören bir vatandaş ise o anları hem kayıt altına aldı hem de bir muhabir edasıyla saniye saniye anlattı.
Biga ilçesi ve Karabiga beldesinde görülen hortum büyük olmadığı için can ve mal kaybı yaşanmadı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA