Çanakkale'de horoz dövüştüren ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 54 kişiye 151 bin lira ceza kesildi

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan ve horoz dövüştüren 54 kişiye 151 bin 870 lira ceza kesildi.