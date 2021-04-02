Çanakkale'de horoz dövüştüren ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 54 kişiye 151 bin lira ceza kesildi
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Çanakkale'de horoz dövüştüren ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 54 kişiye 151 bin lira ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale'de horoz dövüştüren ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 54 kişiye 151 bin lira ceza kesildi

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan ve horoz dövüştüren 54 kişiye 151 bin 870 lira ceza kesildi.

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan ve horoz dövüştüren 54 kişiye 151 bin 870 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi Çay Kenarı Sokak'ta horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine bir barakaya operasyon düzenledi.

Yapılan incelemede horoz dövüştüren ve Kovid-19 tedbirlerine uymadığı belirlenen 54 kişiye toplam 151 bin 870 lira para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında ayrıca adli işlem yapıldı.

Barakadaki 20 horoz Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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