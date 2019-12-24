Çanakkale'de, hoparlör içinden 2 kilo uyuşturucu çıktı
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Çanakkale'de, hoparlör içinden 2 kilo uyuşturucu çıktı

ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir hafif ticari araçta kabinli hoparlör içinde toplam 2 kilo skunk ve sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.

24.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:27
Çanakkale'de, hoparlör içinden 2 kilo uyuşturucu çıktı

ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir hafif ticari araçta kabinli hoparlör içinde toplam 2 kilo skunk ve sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yılbaşı öncesi Gelibolu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bir hafif ticari araçta narkotik köpeği Şila ile yapılan aramada, kabinli subwoofer hoparlör içinde skunk ve sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. Toplam 2 kilo uyuşturucuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
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