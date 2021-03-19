Çanakkale'de hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

ÇANAKKALE'de hırsızlık yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarla yakalanarak, gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de hırsızlık yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarla yakalanarak, gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde marketten çalınan sigara ve alkol ürünlerini il merkezinde bakkallara satan B.A. ve H.C, ile Bayramiç ilçesinde bir vatandaşa ait kamyonu çalıp Balıkesir'in Edremit ilçesinde hurdacıya satan R.Ö., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı