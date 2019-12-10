Çanakkale'de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandı
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Çanakkale'de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandı

Çanakkale'de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandıÇanakkale'de 7 ayrı işyerinden hırsızlık yapıp, 3 motosikleti çalan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

10.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:35
Çanakkale'de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandı

'de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandı

Çanakkale'de 7 ayrı işyerinden hırsızlık yapıp, 3 motosikleti çalan 4 şüpheli, tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinden hırsızlık yapan ve farklı yerlerden 3 motosikleti çalan şüphelilerin M.A.,Y.B.,O.Ö.,O.A. ile B.K. olduğunu belirledi. Polis düzenlediği operasyonla M.A., Y.B., O.Ö. ve B.K. isimli şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, polis, O.A.'yı arıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çanakkale'de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandı
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