Çanakkale'de helikopterle havadan trafik denetimi

09.09.2019 12:10

Çanakkale'de havadan helikopterle trafik denetimi yapıldı.



İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde önceki gün 10.30-12.00 saatleri arasında havadan helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi. Karadan da trafik ve asayiş timleri müşterek olarak görevlendirildi. Gerçekleştirilen uygulamada Mİ-17 genel maksat helikopteriyle sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme konularında denetim yapıldı. Denetim esnasında sürücülere emniyetli bir sürüş için mola vermenin önemi anlatıldı ve trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda ikazda bulunuldu. Uygulama sonucunda toplam 184 araç sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda 7 araç trafikten men edilirken, 10 araç sürücüsü hakkında ise 6 bin 158 TL idari para cezası kesildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA