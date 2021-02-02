Çanakkale'de hayvan çiftliğinin çatısı uçtu

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde lodos fırtınası nedeniyle hayvan çiftliğinin çatısı uçtu.

Kentte dün etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Biga ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde koyun ve büyükbaş hayvan bulunan Kadir Özcan'a ait çiftliğin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar yola savrulurken, bazı parçalar ağaç dallarında asılı kaldı. Yaşanan olayda, çiftlikte bulunan hayvanlara zarar gelmediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AKKAYA