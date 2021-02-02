Çanakkale'de hayvan çiftliğinin çatısı uçtu
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Çanakkale'de hayvan çiftliğinin çatısı uçtu

02.02.2021 11:16 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:23
Çanakkale'de hayvan çiftliğinin çatısı uçtu

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde lodos fırtınası nedeniyle hayvan çiftliğinin çatısı uçtu.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde lodos fırtınası nedeniyle hayvan çiftliğinin çatısı uçtu.

Kentte dün etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Biga ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde koyun ve büyükbaş hayvan bulunan Kadir Özcan'a ait çiftliğin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar yola savrulurken, bazı parçalar ağaç dallarında asılı kaldı. Yaşanan olayda, çiftlikte bulunan hayvanlara zarar gelmediği öğrenildi.


Çanakkale'de hayvan çiftliğinin çatısı uçtu
Çanakkale'de hayvan çiftliğinin çatısı uçtu
Çanakkale'de hayvan çiftliğinin çatısı uçtu
Çanakkale'de hayvan çiftliğinin çatısı uçtu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AKKAYA

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