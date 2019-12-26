Çanakkale'de hava destekli narkotik operasyonunda 20 zanlı yakalandı

26.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:28

Çanakkale'de yeni yıl öncesi düzenlenen hava ve deniz destekli narkotik operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Hareket, Asayiş, Deniz Şubesi ekipleri yılbaşı öncesi uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik "Karanlıktan Aydınlığa Fevzipaşa" isimli operasyon gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında, 300 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 20 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA