Çanakkale'de hastanede çıkan yangın söndürüldü Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde devlet hastanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde devlet hastanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Bayramiç Devlet Hastanesi'nin depo olarak kullanılan 5. katında itfaiye ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre ecza dolabı alev aldı. Bütün katı saran yangın dolayısıyla hastalar ve çalışanlar dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın haberini alan Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun da olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını inceledi. Yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralı olmadı.

Kaynak: AA