Çanakkale'de hareket halindeki otomobil alev alev yandı
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Çanakkale'de hareket halindeki otomobil alev alev yandı

13.03.2021 16:26 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:56

Çanakkale'de hareket halindeki otomobil alev alev yandıÇANAKKALE'de hareket halindeyken motor kısmından alev alan otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'de hareket halindeki otomobil alev alev yandı

ÇANAKKALE'de hareket halindeyken motor kısmından alev alan otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 15.15 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. U.M'nin kullandığı 17 FU 603 plakalı otomobilin motor bölümünden alevler ve dumanlar yükselmeye başladı. Aracı kullanan U.M. otomobili yol kenarına çekti. U.M. ve beraberindeki 2 kişi araçtan çıkarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, otomobil yandığı sırada Çanakkale'den İzmir istikametine doğru yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu. Aracın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesi ve soğutma çalışması sonrası jandarma ve trafik polisleri tarafından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Çanakkale'de hareket halindeki otomobil alev alev yandı
Çanakkale'de hareket halindeki otomobil alev alev yandı
Çanakkale'de hareket halindeki otomobil alev alev yandı
Çanakkale'de hareket halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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