ÇANAKKALE'DE HAFTALIK VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

7 Mayıs haftasında 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı 233,59 olarak açıklandı.

7 Mayıs haftasında 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı 233,59 olarak açıklandı. Kentteki vaka sayılarında son 3 haftada düşüş gözlendi.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan 24- 30 Nisan haftalık vaka sayısı tablosunda, Çanakkale'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 439,11 olarak gerçekleşirken, bugün açıklanan 1- 7 Mayıs tablosunda ise bu rakam 233,59'a geriledi. Çanakkale, 10- 16 Nisan haftasındaki 962,98 olan vaka sayısıyla Türkiye'de birinci oldu. Bu süreçte kentte büyük tedirginlik yaşanırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınına karşı ek tedbirler aldı. Son 3 haftadır haftalık vaka sayılarında düşüşün yaşandığı kentte, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Çanakkale'de vaka sayılarındaki düşüşü değerlendiren Seviye Acar, Demek ki kurallara uyunca oluyormuş. En azından insanlar bilinçli davranırsa eğer Çanakkale'de vaka sayılarının daha da düşeceğinden eminim. Vaka sayılarında inşallah daha iyi yerlerde oluruz. Çanakkale çünkü daha iyilerini hak ediyor dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı