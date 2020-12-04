Çanakkale sessizliğe büründü
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Çanakkale sessizliğe büründü

04.12.2020 22:04 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:10

Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, kent sessizliğe büründü.

Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, kent sessizliğe büründü. Pazartesi günü sabah saat 05.00'a kadar devam edecek kısıtlamalardan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinde çalışanlar muaf tutulacak.

Dünya ve Türkiye genelinde yükselişe geçen korona virüs nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda, saat 21.00 ile Pazartesi sabah 05.00'e kadar genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında sabaha kadar denetimlere devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İskele Meydanı, kordon boyu, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi ve Demircioğlu Caddesi gibi işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. - ÇANAKKALE

Çanakkale sessizliğe büründü
Çanakkale sessizliğe büründü
Çanakkale sessizliğe büründü
Çanakkale sessizliğe büründü
Çanakkale sessizliğe büründü
Çanakkale sessizliğe büründü
Çanakkale sessizliğe büründü
Çanakkale sessizliğe büründü
Çanakkale sessizliğe büründü
Çanakkale sessizliğe büründü
Çanakkale sessizliğe büründü
Çanakkale sessizliğe büründü
Çanakkale sessizliğe büründü
Çanakkale sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

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