Çanakkale'de 'gümrük kaçağı ürün' operasyonu

22.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:25

Çanakkale'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelindeki kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapılan operasyon sonucu bir iş yerinde çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.



İşletmeciliğini M.N.G. isimli şahsın yaptığı iş yerinde çok sayıda gümrük kaçağı ürünün olduğu tespit edilmesi üzerine önceki gün cumhuriyet savcısının kararı ile operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu iş yerinde yapılan aramalarda; 67,7 kilogram gümrük kaçağı makarna, 74,01 kilogram gümrük kaçağı şeker, 247 adet gümrük kaçağı gıda maddesi, 410 adet gümrük kaçağı kozmetik ürün, 495 adet gümrük kaçağı maraş otu, 700 adet gümrük kaçağı maraş otu sarma kağıdı, 8 adet gümrük kaçağı böcek ilacı, 33 adet gümrük kaçağı oyun kağıdı ve 354 adet gümrük kaçağı elektronik telefon aksesuarı ele geçirildi. Yapılan açıklamada tüm ürünlere el konulduğu ve olay ile ilgili M.N.G. isimli şahsın yakalandığı açıklandı.



Yakalanan şahıs, yapılan işlemlerinin ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA