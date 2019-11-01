Çanakkale'de gümrük kaçağı ürün operasyonu

01.11.2019 14:20

Çanakkale'de polis tarafından yapılan operasyonda gümrük kaçağı çok sayıda cinsel içerikli ürün ve satılması yasak olan tıbbi ilaçlar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında Biga ilçesinde yapılan çalışmalarda H.M.S'ye ait, İ.G. K.Y. H.T ve İ.A.'nın çalıştıkları 2 depo ve 4 adet ticari araçta yapılan aramalar neticesinde bin 12 adet gümrük kaçağı çakmak, 943 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 276 adet gümrük kaçağı oyuncak, 23 bin 73 adet satılması yasak tıbbi ilaç yakalanarak el konuldu.

Olay ile ilgili H.M.S İ.G. K.Y. H.T ve İ.A. gözaltına alındı.



Şüpheliler yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA