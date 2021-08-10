Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü
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Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü

Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde gözetleme ve keşif görevi yapan insansız helikopter, ormanlık alana düştü.

ÇANAKKALE Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde gözetleme ve keşif görevi yapan insansız helikopter, ormanlık alana düştü. 

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hizmet alımıyla Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde konuşlandırılan insansız helikopter, saat 18.15 sıralarında gözetleme uçuşu yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle düştü. Çanakkale merkez ilçeye bağlı Civler köyü ile Ovacık köyü arasındaki ormanlık alana düşen helikopter nedeniyle çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede jandarma ve orman ekipleri inceleme yaptı. İncelemenin ardından insansız helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılarak, traktör ile Dardanos'taki yangın yönetim merkezine getirildi.


Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü
Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü
Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü
Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü
Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü
Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü
Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü
Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü
Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü
Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü
Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez

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