Çanakkale'de göllere balık takviyesi
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Çanakkale'de göllere balık takviyesi

Çanakkale'de göllere balık takviyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi bütün illerde hızla sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi bütün illerde hızla sürüyor. Çanakkale'deki çalışmalarda 10 gölete 250 bin sazan yavrusu bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın göl ve göletlere balık takviyesi devam ediyor. Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamındaki çalışmalar Çanakkale'de de yürütülüyor.

Önümüzdeki yıl için salınan balık miktarının milyonu geçme temennisinde bulunan Ak Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan "Bugün Çanakkale'mizde 10 farklı gölete 250 bin sazan yavrusu bırakıyoruz. Haftaya tekrar 150 bin civarında balık bırakılarak, 400 binden fazla balığımızın göletlerimizde olma imkanı sağlanacak. Seneye bu sayıyı daha da arttırmayı, milyonlara varan sayıda küçük balığımızı buradan atarak, onları büyüterek hem balıkçılığımızı hem de köyümüzün keyfini yerine getirmek istiyoruz". dedi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ da "Balık stoklarının artırılması suretiyle, su ürünleri tüketiminin artırılması, tüketime bağlı istihdam oluşturması amacıyla iç su kaynaklarında çoğunlukla doğal bir tür olan sportif ve ticari avcılıkta tercih edilen pullu sazan kullanılmaktadır. " ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından balıklar suyla buluştu. tarım orman balık çanakkale

Kaynak: Habermetre

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