Çanakkale'de göletlere 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı
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Çanakkale'de göletlere 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı

Çanakkale'de göletlere 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 10 gölete, 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.

ÇANAKKALE'de, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 10 gölete, 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Ürkmez Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen 250 bin pullu sazan balığı yavrusu, merkez ve ilçelerinde bulunan 10 gölete bırakıldı. Aşağıokçular köyü göletinde düzenlenen salım törenine Vali İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çanakkale'miz Türkiye'nin ikinci uzun sahiline sahip, 671 kilometre gibi uzun bir sahil gündemde olarak kıymetli bir balıkçılık kenti. Bu 671 kilometre içerisinde şimdiye kadar çok farklı adımlar atıldı. 821 tane amatör balıkçımız var. Az bir sayı değil. 23 tane bu memlekette su ürünleri üretim tesislerimiz var. 2021 yılı içerisinde Tarım İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde 3 tane ayrı tesise de izin verildi. Bu sayının artacağından eminiz. Bu adımların karşılığında Türkiye'mizde balık üretimimiz 157 bin ton gibi önemli bir rakama ulaştı. Bunun yanında ekonomik karşılığı da 855 milyona vardı. Sadece Türkiye'mizde balık ve benzeri ürünlerde 855 milyon gibi büyük bir rakamla ihracat imkanımız oldu. Su kaynaklarını balıklandırma projesi kapsamında tüm Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığımız, Çanakkale'de aynı şekilde büyük bir kampanya başlattı. Bugün Çanakkale'mizde 10 farklı gölete 250 bin sazan yavrusu bırakıyoruz. Bu büyük bir sayı. Haftaya tekrar 150 bin civarında balık bırakılarak, 400 binden fazla balığımızın göletlerimizde olma imkanı sağlanacak. Seneye bu sayıyı daha da arttırmayı, milyonlara varan sayıda küçük balığımızı buradan atarak, onları büyüterek hem balıkçılığımızı hem de köyümüzün keyfini yerine getirmek istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Tuna ile Vali İlhami Aktaş ve beraberindekiler, pullu sazan balığı yavrularını gölete saldı.


Çanakkale'de göletlere 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı
Çanakkale'de göletlere 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı
Çanakkale'de göletlere 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı
Çanakkale'de göletlere 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez

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Çanakkale'de göletlere 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı - Haberler
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