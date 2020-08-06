Çanakkale'de gölete giren genç boğuldu
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Çanakkale'de gölete giren genç boğuldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde serinlemek için gölete giren 17 yaşındaki genç boğuldu.

Çanakkale'de gölete giren genç boğuldu
06.08.2020 19:55 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:58

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde serinlemek için gölete giren 17 yaşındaki genç boğuldu.

Ailesiyle birlikte Ayazma mesire yerine pikniğe giden Emrecan Şaşmaz (17), serinlemek için şelale mevkisindeki gölete girdi. Suda çırpınmaya başlayan Şaşmaz, daha sonra gözden kayboldu.

Çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Gölette Şaşmaz'ı arayan yakınları, bir süre sonra genci hareketsiz halde karaya çıkardı. Sağlık ekipleri, Şaşmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA

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