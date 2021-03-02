ÇANAKKALE - Göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor
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ÇANAKKALE - Göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor

02.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:53

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarmak amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarmak amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.

Kalkım beldesi Karaaydın köyünde kurşun madeni çıkarılan ocakta arama kurtarma çalışmasını İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordine ediyor.

Jandarma ekiplerinin de bulunduğu bölgede, ocakta mahsur kalan Gazi Baytimur'a ulaşılmaya çalışılıyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ile bölgeye gelerek maden ocağının yetkilileri ve kurtarma ekiplerinden bilgi aldı. Vali Aktaş'a, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş da eşlik etti.

İlçedeki maden ocağında dün öğleden sonra yaşanan göçükte bir işçinin mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

ÇANAKKALE - Göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor
ÇANAKKALE - Göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor
ÇANAKKALE - Göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor
ÇANAKKALE - Göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor
ÇANAKKALE - Göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor
ÇANAKKALE - Göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor
ÇANAKKALE - Göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor
ÇANAKKALE - Göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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