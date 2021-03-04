Çanakkale'de göçüğün yaşandığı maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde üç gün önce göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmasına devam ediliyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde üç gün önce göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmasına devam ediliyor.

Kalkım beldesi Karaaydın köyünde Döşemedere mevkisindeki kurşun madeni çıkarılan ocaktaki arama kurtarma çalışması, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde görevli madenciler tarafından yürütülüyor.

İşçi Gazi Baytimur'a (34) ulaşılması için çalışmaların sürdüğü bölgede jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri de görev yapıyor.

Çalışmalara ayrıca Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığına ait kadavra köpeği de katılıyor.

İlçedeki maden ocağında 1 Mart'ta yaşanan göçükte bir işçinin mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay