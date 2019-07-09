Çanakkale'de göçmen operasyonu

Çanakkale'de göçmen operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 165 göçmen yakalandı.

Çanakkale'de göçmen operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 165 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Ayvacık, Gelibolu ve Gökçeada'da 6 düzensiz göç olayında 118 Afganistan, 47 Suriyeli ile mültecileri taşıyan 2 organizatör yakalandı. Yakalanan 118 Afganistanlı göçmen işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olayda kullanılan 1 minibüs de ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ayvacık Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan M.İ ve M.E. isimli organizatör Ayvacık Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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