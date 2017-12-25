Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığından 3 Tutuklama

Çanakkale'de yasa dışı yollarla İtalya'ya geçme hazırlığında olan 83 kaçak göçmenin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, dün bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Tavaklı iskelesi sahilinde kaçak göçmenlerin 11 metre uzunluğunda ABD bayraklı 'Saraga' adlı yelkenli tekneye taşındığını belirledi. TCSG32 Bot Komutanlığı ekipleri tekneye operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 38'i erkek, 18'i kadın ve 27'si çocuk olmak üzere toplam 83 kaçak göçmen ile kaptan ve iki gemiciden oluşan 3 Ukraynalı insan kaçakçısı yakalandı. El konularak Geyikli beldesindeki iskeleye çekilen teknede ise çok sayıda dolu yedek yakıt bidonu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan Ukrayna uyruklu I.P, V.S. ve I.P., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE