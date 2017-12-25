- Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama



ÇANAKKALE - Çanakkale'den, yasa dışı yollarla İtalya'ya geçme hazırlığında olan 83 kaçak göçmenin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülerek, gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesine bağlı Tavaklı iskelesi sahilinde kaçak göçmenlerin 11 metre uzunluğunda ABD bayraklı 'Saraga' adlı yelkenli tekneye taşındığını belirledi. TCSG32 Bot Komutanlığı ekipleri tekneye operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda kaptan ve iki gemiciden oluşan 3 Ukraynalı insan kaçakçısı şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 3 Ukrayna uyruklu I.P, V.S. ve I.P'nin işlemleri tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan operasyonda 38'i erkek, 18'i kadın ve 27'si çocuk olmak üzere 83 kaçak göçmen yakalanmıştı.

Ayrıca operasyonda el konulan tekne, Ezine ilçesinin Geyikli beldesindeki iskeleye bağlanmıştı. Teknede yapılan aramada çok sayıda dolu yedek yakıt bidonu ele geçirilmişti.