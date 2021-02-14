Çanakkale'de gece başlayan kar yağışı sürüyor

Çanakkale il merkezi ile Ayvacık, Biga, Lapseki, Çan, Yenice, Gökçeada ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Çanakkale il merkezi ile Ayvacık, Biga, Lapseki, Çan, Yenice, Gökçeada ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Gece başlayan yağış nedeniyle Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince İzmir ve Bursa'ya ulaşım sağlanan bağlantı yollarında tuzlama çalışması yapılıyor.

Ana yollar ve köy yollarında ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sorumluluk sahalarında denetimlerini sürdürüyor.

Deniz ulaşımını da olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 7 santimetreye ulaştığı Çanakkale'de yağışın il genelinde aralıklarla 16 Şubat Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay