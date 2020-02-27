Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu
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Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu

ÇANAKKALE Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bir feribot, iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra kum birikintisinin bulunduğu yerde karaya oturdu.

27.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:30
Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu

ÇANAKKALE Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bir feribot, iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra kum birikintisinin bulunduğu yerde karaya oturdu. Feribot için bölgeye kurtarma botu sevk edildi.

Özel bir şirkete ait olan yolcu ve araç taşımacılığı yapan ' Kaptan-2' isimli feribot, 'ya gitmek üzere saat 12.00'de ilçesine bağlı Çardak beldesi iskelesinden hareket etti. Bölgede şiddetli lodos nedeniyle feribot sürüklenip, iskelenin yaklaşık 10 metre açığında bulunan ve deniz içerisinde 'topuk' diye tabir edilen kum birikintisinin oluştuğu bölgede karaya oturdu. İçerisinde araçlar ve yolcuların bulunduğu feribotun yanına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı kurtarma botu sevk edildi. 


Kaynak: DHA

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