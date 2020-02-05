Çanakkale'de fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi
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Çanakkale'de fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'de fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkilediÇANAKKALE'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak ile lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

05.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:30
Çanakkale'de fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

'de fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

ÇANAKKALE'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak ile lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. fırtına nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başlayan sağanak ve lodos fırtınası vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşların şiddetli fırtına sebebiyle şemsiyeleri ters döndü. Görüş mesafesini düşüren lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale Boğazı saat 14.30'da çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale-Kilitbahir hattında sefer yapan Alınteri-17 isimli feribot fırtına nedeniyle Çanakkale feribot iskelesine yanaşmakta güçlük çekti. Bir süre açıkta bekleyen feribot daha sonra iskeleye yanaştı.

Kaynak: DHA

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: Çanakkale'de fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi
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