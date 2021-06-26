Çanakkale'de fırtına ve sağanak etkili oldu
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Çanakkale'de fırtına ve sağanak etkili oldu

Çanakkale'de fırtına ve sağanak etkili oldu
Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE kent merkezi ile Gelibolu ile Lapseki ilçelerinde sağanak ve poyraz etkili oldu.

ÇANAKKALE kent merkezi ile Gelibolu ile Lapseki ilçelerinde sağanak ve poyraz etkili oldu.

Birkaç gündür lodos ile bunaltıcı sıcağın etkili olduğu kentte, öğle saatlerinde hava aniden değişti. Rüzgarın şiddeti artarak poyraza döndü. Kent merkezi ile Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde etkili olan kısa süreli poyraz, yerini sağanağa bıraktı. Çanakkale Boğazı'nda yağış nedeniyle görüş mesafesi düştü. Fırtınaya denizde yakalanan bir balıkçı teknesi ise, dalgalarla boğuşurken zor anlar yaşadı.


Çanakkale'de fırtına ve sağanak etkili oldu
Çanakkale'de fırtına ve sağanak etkili oldu
Çanakkale'de fırtına ve sağanak etkili oldu
Çanakkale'de fırtına ve sağanak etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen

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